Во время выполнения грузовых работ погиб работник Львовспецкоммунтранс

Мужчина 1969 года рождения, житель Львова, от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, 26 октября во Львове в 15:20 из жилого дома на улице Литвиненко 14, с четвертого этажа выпала 80-летняя женщина.