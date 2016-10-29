Во время выполнения грузовых работ погиб работник Львовспецкоммунтранс
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Вчера, 28 октября, в 15:20 ч во Львове (ул. Жовкивска, Шевченковский район) на территории ЛКП "Львовспецкоммунтранс" во время проведения грузовых работ был травмирован работник предприятия. Об этом передает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львиской ОГА.
Мужчина 1969 года рождения, житель Львова, от полученных травм скончался по дороге в больницу.
Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.
Напомним, 26 октября во Львове в 15:20 из жилого дома на улице Литвиненко 14, с четвертого этажа выпала 80-летняя женщина.