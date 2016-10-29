Під час виконання вантажних робіт загинув працівник Львівспецкомунтрансу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вчора, 28 жовтня, о 15:20 год у м.Львові (вул.Жовківська, Шевченківський район) на території ЛКП “Львівспецкомунтранс” під час проведення вантажних робіт було травмовано працівника підприємства. Про це УНН передає із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Чоловік 1969 року народження, житель Львова, від отриманих травм помер по дорозі в лікарню.
Причини події з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.
Нагадаємо, 26 жовтня у Львові о 15:20 з житлового будинку на вулиці Литвиненка 14, з четвертого поверху випала 80-річна жінка.