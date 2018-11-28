Более 20 человек погибли при взрыве около химического завода в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В городском округе Чжанцзякоу в китацской провинции Хэбэй произошел взрыв в районе химзавода Shenghua Chemical Industry, погибли не менее 22 человек. Как говорится в сообщении правительства региона в китайской социальной сети Weibo, жителей просят не приближаться к месту трагедии, передает УНН.
“В ходе поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб к настоящему времени подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы”, — говорится в сообщении.
Как отмечает китайский портал Sina, после взрыва произошел пожар, в котором сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых машин.
Подчеркивается, что на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, причины инцидента выясняются.
Как ранее информировал УНН, 25 октября пять человек погибли и еще двое получили травмы в результате взрыва газа на одной из угольных шахт на территории города Нэйцзян провинции Сычуань на юго-западе Китая.