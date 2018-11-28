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Понад 20 людей загинули під час вибуху біля хімічного заводу в Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У міському окрузі Чжанцзякоу в кітацской провінції Хебей стався вибух в районі хімзаводу Shenghua Chemical Industry, загинули не менше 22 осіб. Як говориться в повідомленні уряду регіону в китайській соціальній мережі Weibo, жителів просять не наближатися до місця трагедії, інформує УНН.

“У ході пошуково-рятувальних дій сил управління громадської безпеки і протипожежних служб до теперішнього часу підтверджена загибель 22 людей, ще 22 госпіталізовані”, — вказується в повідомленні.

Як зазначає китайський портал Sina, після вибуху сталася пожежа, в якому згоріли 38 вантажних автомобілів і 12 легкових машин.

Підкреслюється, що на місці події ведуться активні пошуково-рятувальні роботи, причини інциденту з’ясовуються.

Як раніше інформував УНН, 25 жовтня п'ять людей загинули і ще двоє отримали травми у результаті вибуху газу на одній з вугільних шахт на території міста Нейцзян провінції Сичуань на південному заході Китаю.

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