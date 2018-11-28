Понад 20 людей загинули під час вибуху біля хімічного заводу в Китаї

“У ході пошуково-рятувальних дій сил управління громадської безпеки і протипожежних служб до теперішнього часу підтверджена загибель 22 людей, ще 22 госпіталізовані”, — вказується в повідомленні.

Як зазначає китайський портал Sina, після вибуху сталася пожежа, в якому згоріли 38 вантажних автомобілів і 12 легкових машин.

Підкреслюється, що на місці події ведуться активні пошуково-рятувальні роботи, причини інциденту з’ясовуються.

Як раніше інформував УНН, 25 жовтня п'ять людей загинули і ще двоє отримали травми у результаті вибуху газу на одній з вугільних шахт на території міста Нейцзян провінції Сичуань на південному заході Китаю.