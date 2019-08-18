При взрыве бензовоза в Уганде погибли не менее 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли при взрыве бензовоза, который произошел в воскресенье на западе Уганды. Об этом сообщил местный телеканал NBS, передает УНН.
Бензовоз перевернулся в округе Рубиризи в результате столкновения с автобусом. После этого раздался взрыв, за которым последовал пожар.
Число жертв может возрасти. Взрыв произошел рядом с местом, где расположены несколько торговых точек.
По данным местного телеканала NTV, разрушены около 20 зданий. Десятки людей оказались под завалами.
Напомним, на сегодня, 18 августа, число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.