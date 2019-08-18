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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 33026 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 60787 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121978 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132476 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122959 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126346 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128894 просмотра

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При взрыве бензовоза в Уганде погибли не менее 10 человек

При взрыве бензовоза в Уганде погибли не менее 10 человек

Киев  •  УНН

 • 8675 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли при взрыве бензовоза, который произошел в воскресенье на западе Уганды. Об этом сообщил местный телеканал NBS, передает УНН.

Бензовоз перевернулся в округе Рубиризи в результате столкновения с автобусом. После этого раздался взрыв, за которым последовал пожар.

Число жертв может возрасти. Взрыв произошел рядом с местом, где расположены несколько торговых точек.

По данным местного телеканала NTV, разрушены около 20 зданий. Десятки людей оказались под завалами.

Напомним, на сегодня, 18 августа, число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.

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