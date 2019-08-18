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Під час вибуху бензовозу в Уганді загинули не менше 10 осіб

Під час вибуху бензовозу в Уганді загинули не менше 10 осіб

Київ • УНН

 • 8678 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули під час вибуху бензовозу, який стався в неділю на заході Уганди. Про це повідомив місцевий телеканал NBS, передає УНН.

Бензовоз перекинувся в окрузі Рубірізі в результаті зіткнення з автобусом. Після цього пролунав вибух, за яким послідувала пожежа.

Кількість жертв може зрости. Вибух стався поряд з місцем, де розташовані кілька торгових точок.

За даними місцевого телеканалу NTV, зруйновані близько 20 будівель. Десятки людей опинилися під завалами.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 18 серпня, кількість загиблих в результаті вибуху бензовозу в місті Морогоро на сході Танзанії зросла до 95.

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