Під час вибуху бензовозу в Уганді загинули не менше 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули під час вибуху бензовозу, який стався в неділю на заході Уганди. Про це повідомив місцевий телеканал NBS, передає УНН.
Бензовоз перекинувся в окрузі Рубірізі в результаті зіткнення з автобусом. Після цього пролунав вибух, за яким послідувала пожежа.
Кількість жертв може зрости. Вибух стався поряд з місцем, де розташовані кілька торгових точок.
За даними місцевого телеканалу NTV, зруйновані близько 20 будівель. Десятки людей опинилися під завалами.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 18 серпня, кількість загиблих в результаті вибуху бензовозу в місті Морогоро на сході Танзанії зросла до 95.