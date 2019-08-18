Вибух бензовоза у Танзанії: кількість жертв зросла до 95
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху бензовозу в місті Морогоро на сході Танзанії зросла до 95. Про це повідомило в неділю агентство France-Presse (AFP) з посиланням на джерела в медичних службах, передає УНН.
За даними медиків, в лікарнях померли ще кілька людей. При цьому більшість постраждалих вже виписані з медичних установ.
Раніше УНН повідомляв про 64 загиблих внаслідок вибуху.
Нагадаємо, 10 серпня в Морогоро перекинувся бензовоз, з якого вилилося паливо, після чого прогримів вибух.
Тоді, один з очевидців розповів телеканалу CNN подробиці з місця подій.
“Вантажівка їхала на високій швидкості і намагалась уникнути мотоцикліста на головній дорозі біля автобусної станції Мсамву. Водій, схоже, втратив контроль, і вантажівка перекинулася”, — наводить слова свідка телеканал.
Автобусна станція, біля якої це відбулось, служить основним вузлом для пасажирів, які подорожують в інші частини Танзанії.
Регіональний комісар Морогоро також розповіла, що аварія привернула велику юрбу. Коли хтось помітив, що топливо вантажівки протікає, багато кинулися за відрами і контейнерами, щоб забрати паливо. За словами очевидців, трагедія сталася через те, що один з присутніх біля машини чоловіків закурив сигарету. В результаті події загинули переважно місцеві жителі, включаючи тих, хто збирав паливо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух стався на заводі біопалива в Бразилії
За словами очевидців, на місці події, коли вантажівка вибухнула приблизно через 20 хвилин після аварії, знаходилося понад 150 осіб.
“Ми тільки що почули вибух, а потім мотоцикли падали всюди, ми бігали навколо”, — сказав Хамза Джонс, один зі свідків. “Я впав, тому що все намагалися втекти, і тому вони штовхали один одного”, — додав він.
Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля в Лівії загинуло троє співробітників ООН, двоє отримали поранення.