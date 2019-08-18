Вибух бензовоза у Танзанії: кількість жертв зросла до 95

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху бензовозу в місті Морогоро на сході Танзанії зросла до 95. Про це повідомило в неділю агентство France-Presse (AFP) з посиланням на джерела в медичних службах, передає УНН.