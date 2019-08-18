Взрыв бензовоза в Танзании: число жертв возросло до 95

По данным медиков, в больницах скончались еще несколько человек. При этом большинство пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений.

Ранее УНН сообщал о 64 погибших в результате взрыва.

Напомним, 10 августа в Морогоро перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо, после чего прогремел взрыв.

Тогда, один из очевидцев рассказал телеканалу CNN подробности с места событий.

“Грузовик ехал на высокой скорости и пыталась объехать мотоциклиста на главной дороге возле автобусной станции Мсамву. Водитель, похоже, потерял контроль, и грузовик перевернулся”, — приводит слова свидетеля телеканал.

Автобусная станция, у которой это произошло, служит основным узлом для пассажиров, путешествующих в другие части Танзании.

Региональный комиссар Морогоро также рассказала, что авария привлекла большую толпу. Когда кто-то заметил, что топливо грузовика протекает, многие бросились за ведрами и контейнерами, чтобы забрать топливо. По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из присутствующих возле машины мужчин закурил сигарету. В результате происшествия погибли преимущественно местные жители, включая тех, кто собирал топливо.

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По словам очевидцев, на месте происшествия, когда грузовик взорвался примерно через 20 минут после аварии, находилось более 150 человек.

“Мы только что услышали взрыв, а затем мотоциклы падали везде, мы бегали вокруг”, — сказал Хамза Джонс, один из свидетелей. “Я упал, потому что все пытались убежать, и поэтому они толкали друг друга”, — добавил он.

Напомним, в результате взрыва автомобиля в Ливии погибли три сотрудника ООН, двое получили ранения.