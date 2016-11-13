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Во время выборов президента Молдовы на некоторых участках за рубежом закончились бюллетени

Во время выборов президента Молдовы на некоторых участках за рубежом закончились бюллетени

Киев • УНН

 • 7441 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во время выборов президента Молдовы на некоторых избирательных участках за рубежом и в стране закончились бюллетени для голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу, передает УНН со ссылкой на Sputnik.

"На участке в Страдфорд (Лондон) закончились бюллетени. Работники избирательного участка сделали все возможное, чтобы граждане смогли проголосовать на втором избирательном участке, открытом в Лондоне ", - сказала А.Руссо.

По ее словам, в Страдфорд участок, несмотря на это, не закрывался.

"Также закончились бюллетени на участке в Котюжений-Мари. Почти закончились бюллетени на одном участке в Болонье и в Москве, а также на участках, открытых при диппредставительства в Бухаресте и Франции", - сказала А.Руссо.

Председатель Центризбиркома также сообщила, что самая высокая явка на зарубежных участках в Италии, где проголосовали более 43 тысяч граждан Молдовы. Также много людей проголосовали в Румынии (14331 человек), Франции (9243 избирателей), в России (8332 человек).

"То, что произошло (ситуация с бюллетенями - ред.) будет обязательно проанализированы и сделаны выводы", - сказала А.Руссо.

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