Во время выборов президента Молдовы на некоторых участках за рубежом закончились бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во время выборов президента Молдовы на некоторых избирательных участках за рубежом и в стране закончились бюллетени для голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу, передает УНН со ссылкой на Sputnik.
"На участке в Страдфорд (Лондон) закончились бюллетени. Работники избирательного участка сделали все возможное, чтобы граждане смогли проголосовать на втором избирательном участке, открытом в Лондоне ", - сказала А.Руссо.
По ее словам, в Страдфорд участок, несмотря на это, не закрывался.
"Также закончились бюллетени на участке в Котюжений-Мари. Почти закончились бюллетени на одном участке в Болонье и в Москве, а также на участках, открытых при диппредставительства в Бухаресте и Франции", - сказала А.Руссо.
Председатель Центризбиркома также сообщила, что самая высокая явка на зарубежных участках в Италии, где проголосовали более 43 тысяч граждан Молдовы. Также много людей проголосовали в Румынии (14331 человек), Франции (9243 избирателей), в России (8332 человек).
"То, что произошло (ситуация с бюллетенями - ред.) будет обязательно проанализированы и сделаны выводы", - сказала А.Руссо.