Під час виборів президента Молдови на деяких дільницях за кордоном закінчились бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Під час виборів президента Молдови на деяких виборчих дільницях за кордоном і в країні закінчилися бюлетені для голосування. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Аліна Руссу, передає УНН з посиланням на Sputnik.
“На ділянці в Страдфорд (Лондон) закінчилися бюлетені. Працівники виборчої дільниці зробили все можливе, щоб громадяни змогли проголосувати на другому виборчій дільниці, відкритому в Лондоні”, — сказала А.Руссу.
За її словами, в Страдфорд ділянка, незважаючи на це, не закривалася.
“Також закінчилися бюлетені на дільниці в Котюженій-Марі. Майже закінчилися бюлетені на одній ділянці в Болоньї і в Москві, а також на ділянках, відкритих при диппредставництва в Бухаресті і Франції”, — сказала А.Руссу.
Голова Центрвиборчкому також повідомила, що найвища явка на закордонних дільницях в Італії, де проголосували понад 43 тисяч громадян Молдови. Також в багато людей проголосували в Румунії (14331 осіб), Франції (9243 виборців), в Росії (8332 осіб).
“Те, що відбулося (ситуація з бюлетенями — ред.) буде обов’язково проаналізовано і зроблено висновки”, — сказала А.Руссу.