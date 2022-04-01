Во время штурма блокпостов на подходе к Славутичу погибли четыре человека - директор Чернобыльской АЭС

Детали

"Оккупанты в Славутиче находились меньше суток. В течение этого времени они ходили по домам с обысками и терроризировали население. Явных примеров мародерства не было. Не успели, наверное", - цитирует слова директора ЧАЭС Telegram-канал Энергоатома.

Сейда добавил, что рашисты не успели заминировать город, но какие "подарки" в виде мин и растяжек они оставили в лесу - неизвестно.

Напомним

Городской голова Юрий Фомичев 28 марта сообщил, что Славутич под украинским флагом.