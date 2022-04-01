Під час штурму блокпостів на підході до Славутича загинули чотири людини - директор Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Під час штурму блокпостів на підході до міста Славутич загинули чотири людини, більших втрат вдалось уникнути, адже окупанти в місті були недовго. Про це розповів директор Чорнобильської АЕС Валерій Сейда, передає УНН.
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"Окупанти у Славутичі перебували менше доби. Протягом цього часу вони ходили по хатах із обшуками й тероризували населення. Явних прикладів мародерства не було. Не встигли, напевно", – цитує слова директора ЧАЕС Telegram-канал енергоатому.
Сейда додав, що рашисти не встигли замінувати місто, але які "подарунки" у вигляді мін та розтяжок вони залишили в лісі – невідомо.
Нагадаємо
Міський голова Юрій Фомічев 28 березня повідомив, що Славутич під українським прапором.