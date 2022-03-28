Російські окупанти залишили місто Славутич
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Місто під українським прапором. Про це у Facebook заявив міський голова Юрій Фомічев, передає УНН.
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Чиновник спростував фейки, що нібито місцева влада співпрацює з окупанти та просила їх про гуманітарну допомогу.
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"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити, і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає. Нам допомагають з усіх міст та містечок України", — сказав Фомічев.
Нагадаємо
Раніше, у місті Славутич Київської області окупанти вбили трьох мирних жителів під час мирної проукраїнської акції протесту.