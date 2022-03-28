Российские оккупанты покинули город Славутич

Детали

Чиновник опроверг фейки, что якобы местная власть сотрудничает с оккупантами и просила их о гуманитарную помощь.

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"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать, и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не надо ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает. Нам помогают из всех городов и городков Украины", — сказал Фомичев.

Напомним

Ранее, в городе Славутич Киевской области оккупанты убили трех мирных жителей во время мирной проукраинской акции протеста.