Во время пожара в Житомирской области погибла пожилая женщина
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня 81-летняя женщина погибла в результате пожара в Житомирской области, об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС области, сообщает УНН.
Происшествие случилось сегодня в 11:27, в с. Чернявка Пулинского района. Соседи заметили задымление в доме бабушки и вызвали пожарных.
"По указанному адресу выехали бойцы 27-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек. Они установили, что очаг возгорания находится на деревянном полу, у печки, которая обогревает жилые комнаты дома. Горение происходило на площади около 3 кв.м. Во время проведения разведки, на веранде, на полу, пожарные обнаружили тело 81-летней женщины без признаков жизни. В 11:55 пожар локализован, ликвидация же произошла в 12:20. Огнем уничтожен 1 кв.м деревянного пола у печки, 2 кв.м стены в жилой комнате и повреждены вещи домашнего обихода. По предварительной версии пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления", - сообщили в ГосЧС.