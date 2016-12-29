Під час пожежі на Житомирщині загинула літня жінка
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні 81-річна жінка загинула внаслідок пожежі на Житомирщині, про це проінформували у прес-службі ДСНС області, повідомляє УНН.
Подія сталась сьогодні об 11:27, у с. Чернявка Пулинського району. Сусіди помітили задимлення у будинку бабусі та викликали пожежників.
“За вказаною адресою виїхали бійці 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 4 чоловік. Вони встановили, що осередок займання знаходиться на дерев’яній підлозі, біля груби, що обігріває житлові кімнати будинку. Горіння відбувалося на площі біля 3 кв м. Під час проведення розвідки, у веранді, на підлозі, вогнеборці виявили тіло 81-річної жінки без ознак життя. О 11:55 пожежу локалізовано, ліквідація ж відбулась о 12:20 Вогнем знищено 1 кв. м дерев’яної підлоги біля груби, 2 кв.м. стіни в житловій кімнаті та пошкоджено речі домашнього вжитку. За попередньою версію пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення”, — повідомили в ДСНС.