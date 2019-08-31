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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 7128 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113712 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124519 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115981 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121699 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126233 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151422 просмотра

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Во время первого разговора с Путиным мы определили срок возврата удерживаемых - Зеленский

Во время первого разговора с Путиным мы определили срок возврата удерживаемых - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11260 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным они решили в срок должны быть возвращены удерживаемые. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, сообщает УНН.

"... (когда первый раз - ред.) Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне в Донбассе. Он говорил мне информацию, которой он обладает, я ему говорил об информации, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас была, я думаю, предметный разговор, потому что мы определили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят", - рассказал Зеленский.

Напомним, Кремль считает обмен задержанными очень "важным для всей атмосферы украинской урегулирования и отмечает определенный прогресс в этом вопросе".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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