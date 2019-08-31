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Під час першої розмови з Путіним ми визначили термін повернення утримуваних – Зеленський

Під час першої розмови з Путіним ми визначили термін повернення утримуваних – Зеленський

Київ • УНН

 • 11263 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час першої телефонної розмови з президентом Росі Володимиром Путіним вони вирішили в який термін повинні бути повернуті утримувані. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, повідомляє УНН.

"…(коли перший раз –ред.) я вирішив йому подзвонити, ми познайомились, у нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну на Донбасі. Він казав мені інформацію, якою він володіє, я йому говорив про інформацію, яку знаю я. І це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі. У нас була, я гадаю, предметна розмова, тому що ми визначили, яким чином і в який термін ми повинні повернути наших хлопців", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Кремль вважає обмін затриманими дуже “важливим для всієї атмосфери українського врегулювання і відзначає певний прогрес у цьому питанні”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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