Во время ПА НАТО будет обсуждаться идея Балто-Черноморского союза - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В ходе очередной Парламентской ассамблеи НАТО будет обсуждаться вопрос Балто-Черноморского союза. Об этом в ходе 10-го Киевского форума по безопасности заявил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"В следующем месяце, в мае, я как председатель парламента и госпожа Андрейчук (Сопредседатель Межпарламентской Совета Украина-НАТО Парламентской Ассамблеи НАТО Рейнелл Андрийчук - ред.) Мы будем находиться в Грузии, где будет проходить очередная Парламентская ассамблея НАТО. Там будут и двусторонние встречи и там будем проговаривать идею Балто-Черноморского союза", - сказал А.Парубий.
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Он подчеркнул, что это союз не только Украины и Грузии.
"Я вижу очень сильной идею от Балтии до Грузии", - сказал спикер.
По его словам, этот союз в том числе имеет измерения безопасности, транзитные, инфраструктурные и энергетические.
"Я не почти не сомневаюсь, что их эта идея невероятно заинтересует, они будут нашими союзниками не только в двустороннем союзе, а в выстраивании совместного фронта и общего пояса, в котором мы сможем активизировать наше сотрудничество в рамках ЕС. Это подобно тому, как северные страны и парламенты северных стран строят свое сотрудничество между собой", - добавил А.Парубий.