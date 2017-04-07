Во время ПА НАТО будет обсуждаться идея Балто-Черноморского союза - А.Парубий

"В следующем месяце, в мае, я как председатель парламента и госпожа Андрейчук (Сопредседатель Межпарламентской Совета Украина-НАТО Парламентской Ассамблеи НАТО Рейнелл Андрийчук - ред.) Мы будем находиться в Грузии, где будет проходить очередная Парламентская ассамблея НАТО. Там будут и двусторонние встречи и там будем проговаривать идею Балто-Черноморского союза", - сказал А.Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий призвал активизировать сотрудничество в рамках Балто-Черноморского союза с привлечением Грузии

Он подчеркнул, что это союз не только Украины и Грузии.

"Я вижу очень сильной идею от Балтии до Грузии", - сказал спикер.

По его словам, этот союз в том числе имеет измерения безопасности, транзитные, инфраструктурные и энергетические.

"Я не почти не сомневаюсь, что их эта идея невероятно заинтересует, они будут нашими союзниками не только в двустороннем союзе, а в выстраивании совместного фронта и общего пояса, в котором мы сможем активизировать наше сотрудничество в рамках ЕС. Это подобно тому, как северные страны и парламенты северных стран строят свое сотрудничество между собой", - добавил А.Парубий.