Під час ПА НАТО обговорюватиметься ідея Балто-Чорноморського союзу - А.Парубій

"Наступного місяця, в травні, я як голова парламенту і пані Андрейчук (Співголова Міжпарламентської Ради Україна-НАТО Парламентської Асамблеї НАТО Рейнелл Андрейчук – ред.) ми будемо перебувати в Грузії, де буде проходити чергова Парламентська асамблея НАТО. Там будуть і двосторонні зустрічі і там будемо проговорювати ідею Балто-Чорноморського союзу", - сказав А.Парубій.

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Він підкреслив, що це союз не лише України і Грузії.

"Я бачу дуже сильною ідею від Балтії до Грузії", - сказав спікер.

За його словами цей союз має в тому числі безпековий, транзитний, інфраструктурний, енергетичний виміри.

"Я не майже не маю сумніву, що їх ця ідея неймовірно зацікавить, вони будуть нашими союзниками не тільки в двосторонньому союзі, а в вибудовуванні спільного фронту і спільного поясу, в якому ми зможемо активізувати нашу співпрацю в рамках ЄС. Це подібно, як північні країни і парламенти північних країн будують свою співпрацю між собою", - додав А.Парубій.