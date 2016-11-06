Во время обстрела боевиками Красногоровки пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Во время обстрела боевиками Красногоровки осколочные ранения получили мужчина и женщина, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Около 23:00 под обстрел попала улица Островского. Осколочные ранения получили мужчина и женщина.
В 12:55 в дежурную часть Кураховского отделения полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним обратились мужчина 1996 года рождения с осколочным ранением бедра и женщина 1975 года рождения с осколочным ранением предплечья.
На место выехала следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что ранения были получены при обстреле Красногоровки. Мужчина находился во дворе дома во время обстрела, в результате чего получил телесные повреждения.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 258 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).
Как сообщал УНН, в Марьинке получил ранение мирный житель в результате обстрела боевиками жилого квартала.