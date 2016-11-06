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Во время обстрела боевиками Красногоровки пострадали два человека

Во время обстрела боевиками Красногоровки пострадали два человека

Киев • УНН

 • 8644 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Во время обстрела боевиками Красногоровки осколочные ранения получили мужчина и женщина, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Около 23:00 под обстрел попала улица Островского. Осколочные ранения получили мужчина и женщина.

В 12:55 в дежурную часть Кураховского отделения полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним обратились мужчина 1996 года рождения с осколочным ранением бедра и женщина 1975 года рождения с осколочным ранением предплечья.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что ранения были получены при обстреле Красногоровки. Мужчина находился во дворе дома во время обстрела, в результате чего получил телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 258 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Как сообщал УНН, в Марьинке получил ранение мирный житель в результате обстрела боевиками жилого квартала.

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