Під час обстрілу бойовиками Красногорівки постраждали двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Під час обстрілу бойовиками Красногорівки осколкові поранення отримали чоловік та жінка, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецькій області.
Близько 23 годин під обстріл попала вулиця Островського. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка.
О 12.55 до чергової частини Кураховського відділення поліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них звернулися чоловік 1996 року народження з осколковим пораненням стегна та жінка 1975 року народження з осколковим пораненням передпліччя.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
З’ясувалось, що поранення були отримані під час обстрілу Красногорівки. Чоловік знаходився у дворі дому під час обстрілу, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження.
Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 258 ч. 2 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).
Як повідомляв УНН, у Мар'їнці отримав поранення мирний житель внаслідок обстрілу бойовиками житлового кварталу.