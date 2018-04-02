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Во время матча в Мариуполе пострадали девять правоохранителей

Во время матча в Мариуполе пострадали девять правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 9374 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" на стадионе имени В.С.Бойко в Мариуполе пострадали девять правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.

Конфликт произошел за пределами стадиона. Во время второго тайма фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали бросать в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни.

Во время инцидента пострадали семь сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Также повреждены две служебных автомобиля.

Гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов.

Полицейским оказана медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа и керивнитво Центрального отдела полиции.

Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украина.

Как сообщал УНН, "Мариуполь" дома потерпел минимальное поражение от "Динамо".

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