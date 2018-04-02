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Під час матчу в Маріуполі постраждали дев'ять правоохоронців

Під час матчу в Маріуполі постраждали дев'ять правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Під час матчу "Маріуполь" - "Динамо" на стадіоні імені В.С.Бойка в Маріуполі постраждали дев'ять поліцейських. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, передає УНН.

Конфлікт стався за межами стадіону. Під час другого тайму фанати на трибунах запалили димові шашки та застосували петарди. Поліцейські вивели порушників за межі стадіону. Однак товариші стали на їхній захист, вибігли зі стадіону та почали жбурляти у бік правоохоронців та службовий автотранспорт каміння.

Під час інциденту постраждали семеро співробітників роти особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, працівник управління патрульної поліції Маріуполя та слідчий Центрального відділу поліції. Також пошкоджено дві службових автівки.

Цивільні особи за медичною допомогою не зверталися, однак є інформація, що є постраждалі серед журналістів.

Поліцейським надано медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група та керівнитво Центрального відділу поліції.

Відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.342 “Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві” та ч.2 ст.345 “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу” Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, "Маріуполь" вдома зазнав мінімальної поразки від "Динамо".

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