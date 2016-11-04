Во время шествия российских националистов в Москве арестовали участника акции с украинским флагом

Как сообщили корреспонденту "Дождя" участники акции, мужчину, в руках которого был украинский флаг арестовали правоохранители.

По словам участников акции, правоохранители не объяснили причину ареста.

Также по словам участников акции, российские полицейские хотели арестовать еще одного участника акции с флагом Боснии и Герцеговины.

"Хотели арестовать студента из Боснии, который учится здесь в Москве. У него (участника акции - ред ..) был флаг с синими и желтыми цветами (флаг Боснии - ред.), его пытались также арестовать. Мы объяснили правоохранителям, что это не флаг Украины, после чего его отпустили", - рассказал один из участников акции.