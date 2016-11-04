Під час ходи російських націоналістів в Москві заарештували учасника акції з українським прапором
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Під час маршу російських націоналістів в Москві правоохоронці заарештували учасника акції з українським прапором, передає УНН з посиланням на Дождь.
Як повідомили кореспонденту "Дождя" учасники акції, чоловіка, в руках якого був український прапор заарештували правоохоронці.
Зі слів учасників акції, правоохоронці не пояснили причину арешту, та також не змогли відповісти про які-небудь заборони.
Також зі слів учасників акції, російські поліцейські хотіли заарештувати ще одного учасника акції з прапором Боснії та Герцоговини.
"Хотіли заарештувати студента з Боснії, який навчається тут в Москів. Так у нього (учасника акції – ред..) був прапор з синіми та жовтими кольорами (прапор Боснії - ред..), його намагалися також арештувати. Ми пояснили правоохоронцям, що це не прапор України, після чого його відпустили", - розповів один з учасників акції.