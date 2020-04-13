Во время карантина задолженность киевлян за отопление и горячую воду выросла на 250 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За март совокупная задолженность жителей Киева за отопление и снабжение горячей водой увеличилась на 250 млн гривен и суммарно достигла около 2 млрд гривен. Об этом во время брифинга заявил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает корреспондент УНН.
"Есть определенное ухудшение уровня оплаты - в среднем где-то на 15% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих отопительных сезонов. За март-месяц киевлянами не были в полном объеме уплачены за предоставленные услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, совокупная задолженность горожан увеличилась на 250 млн гривен и суммарно достигла почти 2 млрд гривен", - отметил он.
Лопатин добавил, что 80% тарифа - это газовая составляющая.
"Соответственно, недостаточный уровень расчета накладывает определенные сложности во взаимоотношениях с гарантированным поставщиком природного газа и потенциально несет в себе угрозы, связанные с перебоями в снабжении объектов инфраструктуры нашего города", - отметил он.
Напомним, в Киеве полностью завершили отключения отопления в связи с потеплением.