У Києві повністю завершився опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У місті Києві повністю завершили відключення опалення у зв'язку з потеплінням. Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні завершили відключення опалення у місті Києві. З огляду на відносно теплу погоду, з огляду на те, що кожен день отримання послуги опалення - це ще й нарахування. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, як з точки зору пандемії, так і фінансових навантажень, було прийнято рішення завершення сезону не 15 квітня, а з 5 квітня”, — зазначив Пантелеєв.
Нагадаємо, у квітні кияни отримають квитанцію за березень, у якій окремо буде винесено платіж за обслуговування будинкових лічильників тепла і гарячої води. Такі внески доведеться сплачувати раз на квартал.