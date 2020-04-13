Під час карантину заборгованість киян за опалення та гарячу воду зросла на 250 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За березень сукупна заборгованість мешканців Києва за опалення та постачання гарячої води збільшилася на 250 млн гривень і сумарно досягла близько 2 млрд гривень. Про це під час брифінгу заявив директор СП "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, передає кореспондент УНН.
"Є певне погіршення рівня оплати - в середньому десь на 15% у порівняні із аналогічними періодами попередніх опалювальних сезонів. За березень-місяць киянами не було в повному обсязі сплачено за надані послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, сукупна заборгованість містян збільшилася на 250 млн гривень і сумарно досягла майже 2 млрд гривень", - зазначив він.
Лопатін додав, що 80% тарифу – це газова складова.
"Відповідно, недостатній рівень розрахунку накладає певні складнощі у взаємовідносинах із гарантованим постачальником природнього газу і потенційно несе в собі загрози, пов’язані з перебоями у постачанні об’єктів інфраструктури нашого міста", - зауважив він.
Нагадаємо, у місті Києві повністю завершили відключення опалення у зв'язку з потеплінням.