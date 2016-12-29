Во время боя в районе Крутой Балки погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вследствие боя в районе Крутой Балки на донецком направлении погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В результате боя погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вчера, 28 декабря, около 15:00, в районе населенного пункта Крутая Балка, что на донецком направлении, произошло боестолкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск.
"Бой продолжался около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО, враг вынужден был отступить", - сообщили в штабе АТО.