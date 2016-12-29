Під час бою в районі Крутої Балки загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Внаслідок бою в районі Крутої Балки на донецькому напрямку загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“В результаті бою загинув військовослужбовець Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, учора, 28 грудня, близько 15:00, в районі населеного пункту Крута Балка, що на донецькому напрямку, відбулося бойове зіткнення між одним з підрозділів сил антитерористичної операції та бойовиками російсько-терористичних військ.
“Бій тривав близько тридцяти хвилин, завдяки злагодженим діям підрозділів сил АТО, ворог змушений був відступити”, — повідомили у штабі АТО.