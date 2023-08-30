Во время блэкаута обманули почти два десятка людей на продаже генераторов: в Киеве будут судить двух мужчин

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«... направлено в суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых мужчин по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия установлено, что осенью 2022 года во время блэкаутов, вызванных масштабными ракетными обстрелами по энергетической инфраструктуре столицы, двое злоумышленников разработали схему обмана людей.

Мужчины размещали в интернете ложные объявления о продаже генераторов и других сопутствующих товаров без намерения их продавать. Получив от граждан предоплату в размере от 1, 5 до 4 тыс. гривен злоумышленники исчезали.

Жертвами мошенников стали 19 человек. Общая сумма ущерба почти 60 тыс. гривен.

За совершенное мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

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