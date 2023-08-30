Під час блекауту ошукали майже два десятки людей на продажі генераторів: у Києві судитимуть двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві перед судом постануть двоє осіб, які під час блекауту розміщували в інтернеті оголошено про продаж генераторів та ошукали близько двох десятків людей, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.
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«... скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох раніше судимих чоловіків за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства встановлено, що восени 2022 року під час блекаутів, викликаних масштабними ракетними обстрілами по енергетичній інфраструктурі столиці, двоє зловмисників розробили схему ошукування людей.
Чоловіки розміщували в інтернеті неправдиві оголошення про продаж генераторів та інших супутніх товарів без наміру їх продавати. Отримавши від громадян передоплату у розмірі від 1, 5 до 4 тис. гривень зловмисники зникали.
Жертвами шахраїв стали 19 людей. Загальна сума збитків майже 60 тис. гривень.
За вчинене чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.
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