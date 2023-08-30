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Під час блекауту ошукали майже два десятки людей на продажі генераторів: у Києві судитимуть двох чоловіків

Під час блекауту ошукали майже два десятки людей на продажі генераторів: у Києві судитимуть двох чоловіків

Київ • УНН

 • 550339 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві перед судом постануть двоє осіб, які під час блекауту розміщували в інтернеті оголошено про продаж генераторів та ошукали близько двох десятків людей, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

Цитата

«... скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох раніше судимих чоловіків за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства встановлено, що восени 2022 року під час блекаутів, викликаних масштабними ракетними обстрілами по енергетичній інфраструктурі столиці, двоє зловмисників розробили схему ошукування людей.

Чоловіки розміщували в інтернеті неправдиві оголошення про продаж генераторів та інших супутніх товарів без наміру їх продавати. Отримавши від громадян передоплату у розмірі від 1, 5 до 4 тис. гривень зловмисники зникали.

Жертвами шахраїв стали 19 людей. Загальна сума збитків майже 60 тис. гривень.

За вчинене чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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