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Во время библейской представления в Бразилии зритель устроил драку, чтобы "спасти Иисуса"

Во время библейской представления в Бразилии зритель устроил драку, чтобы "спасти Иисуса"

Киев  •  УНН

 • 29920 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Драматическое представление по библейским мотивам "Страсти Христовы" в бразильском городе Нова-Артс 30 марта превратилась в хаос после того, как один из зрителей прыгнул на сцену и напал на одного из актеров, чтобы "спасти Иисуса" от распятия. Курьезное видео обнародовало в воскресенье издание The Independent, передает УНН.

Видео показывает момент, когда неизвестный мужчина взобрался на сцену и ударил мотоциклетным шлемом актера, игравшего роль римского солдата.

Уильям Да Силва, директор по планированию города, рассказал, что в тот момент на главной площади города за шоу наблюдали более 1000 человек, и сначала никто не понял, что происходит.

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"(Мужчина - ред.)выскочил из середины аудитории, и никто не догадывался, что он собирается сделать. Свидетели сообщили, что злоумышленник кричал что "он не собирается позволить Иисусу умереть", прежде чем он забрался на сцену", - сказал Да Сильва.

Сообщается, что возмущенный зритель страдал от проблем с психическим здоровьем и злоупотребления наркотиками, и был известен полиции. Актер, на которого было совершено нападение, не получил серьезных травм, после короткой паузы театр продолжил играть. Полиция расследует инцидент.

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