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Під час біблійної вистави у Бразилії глядач влаштував бійку, щоб "врятувати Ісуса"

Під час біблійної вистави у Бразилії глядач влаштував бійку, щоб "врятувати Ісуса"

Київ • УНН

 • 29920 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Драматична вистава за біблійними мотивами "Страсті Христові" в бразильському місті Нова-Артс 30 березня перетворилась у хаос після того, як один із глядачів стрибнув на сцену і напав на одного з акторів, щоб "врятувати Ісуса" від розп'яття. Курйозне відео оприлюднило в неділю видання The Independent, передає УНН.

Відео показує момент, коли невідомий чоловік виліз на сцену і вдарив мотоциклетним шоломом актора, який грав роль римського солдата.

Вільям Да Сілва, директор з планування міста, розповів, що в той момент на головній площі міста за шоу спостерігали більше 1000 людей, і спочатку ніхто не зрозумів, що відбувається.

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"(Чоловік – ред.) вискочив з середини аудиторії, і ніхто не здогадувався, що він збирається зробити. Свідки повідомили, що зловмисник кричав що "він не збирається дозволити Ісусові померти", перш ніж він забрався на сцену", - сказав Да Сільва.

Повідомляється, що обурений глядач страждав від проблем з психічним здоров'ям та зловживання наркотиками, і був відомий поліції. Актор, на якого було вчинено напад, не отримав серйозних травм, після короткої паузи театр продовжив грати. Поліція розслідує інцидент.

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