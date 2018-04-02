Під час біблійної вистави у Бразилії глядач влаштував бійку, щоб "врятувати Ісуса"

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Драматична вистава за біблійними мотивами "Страсті Христові" в бразильському місті Нова-Артс 30 березня перетворилась у хаос після того, як один із глядачів стрибнув на сцену і напав на одного з акторів, щоб "врятувати Ісуса" від розп'яття. Курйозне відео оприлюднило в неділю видання The Independent, передає УНН.