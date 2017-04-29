При крушении самолета погибли восемь военных на Кубе

"Восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая экипаж, погибли", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что расследованием причин аварии занимается специально созданная комиссия.

Как сообщал УНН, пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе , на его борту могли находиться до 39 человек.