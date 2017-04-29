Під час аварії літака загинули вісім військових на Кубі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство революційних збройних сил Куби займеться розслідуванням аварії військового літака, в результаті якого загинули вісім військовослужбовців, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Вісім військовослужбовців, які перебували на борту, включаючи екіпаж, загинули,” — повідомили в міністерстві.
Відзначається, що розслідуванням причин аварії займається спеціально створена комісія.
Як повідомляв УНН, пасажирський літак Ан-26 розбився на Кубі, на його борту могли перебувати до 39 осіб.