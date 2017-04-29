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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Під час аварії літака загинули вісім військових на Кубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство революційних збройних сил Куби займеться розслідуванням аварії військового літака, в результаті якого загинули вісім військовослужбовців, передає УНН з посиланням на Reuters.

Під час аварії літака загинули вісім військових на Кубі

“Вісім військовослужбовців, які перебували на борту, включаючи екіпаж, загинули,” — повідомили в міністерстві.

Відзначається, що розслідуванням причин аварії займається спеціально створена комісія.

Як повідомляв УНН, пасажирський літак Ан-26 розбився на Кубі, на його борту могли перебувати до 39 осіб.

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