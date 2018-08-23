Во время атаки на позиции ВСУ погибло восемь боевиков

"Атака была отбита - восемь боевиков были уничтожены. Более одиннадцати ранены. Полностью восстановили линию соприкосновения", - сообщил П.Порошенко.



Он добавил, что враг коварно нарушая перемирие, минские соглашения "пытается атаковать наши позиции".



Президент также сообщил, что по докладу командующего ООС Наева, ситуация на линии соприкосновения стабилизирована.



Напомним, сегодня незаконные вооруженные формирования совершили 12 прицельных обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погибли пятеро военных и еще семь получили ранения.



Так, около 06:00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе населенного пункта Крымское и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы. Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита.