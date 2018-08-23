Під час атаки на позиції ЗСУ загинуло вісім бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час ранкової атаки російського ворога на позиції ЗСУ, 8 бойовиків було знищено, та понад 11 поранено. Про це під час відкриття виставки військової техніки повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Атаку було відбито – вісім бойовиків було знищено. Більше одинадцяти поранено. Повністю відновили лінію зіткнення", - повідомив П. Порошенко.
Він додав, що ворог підступно порушуючи перемир’я, мінські угоди "намагається атакувати наші позиції".
Президент також повідомив, що за доповіддю командувача ООС Наєва, ситуація на лінії зіткнення стабілізована.
Нагадаємо, сьогодні незаконні збройні формування здійснили 12 прицільних обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого загинуло п’ятеро військових і ще семеро було поранено.
Так, близько 06:00 під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі населеного пункту Кримське та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси. Командуванням бригади для відсічі нападу застосовано резерви та нанесено вогневе ураження, внаслідок чого атака противника була відбита.