Во время атаки беспилотника хуситов на саудовский аэропорт пострадали 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По меньшей Мере 10 человек пострадали в результате запуска заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" по аэропорту города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом сообщило в субботу Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление официального представителя командования аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики, передает УНН.
Цитата
“Результатом попытки врага атаковать (аэропорт города Джизан) с помощью БПЛА стали 10 раненых, среди которых гражданские туристы и сотрудники аэропорта”, — цитирует агентство заявление.
Детали
В четверг также сообщалось о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника в небе над аэропортом Абхи. Тогда в результате атаки беспилотника хуситов пострадали четыре человека.
Напомним
В результате боевых действий между силами йеменских сепаратистов в Адене в начале октября погибли четыре человека.
Контекст
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны-нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы регулярно совершают атаки, главными целями которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.