Під час атаки безпілотника хуситів на саудівський аеропорт постраждали 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Щонайменше 10 людей постраждали в результаті запуску замінованого безпілотного літального апарату (БПЛА) бунтівниками-хуситами з єменського руху "Ансар Аллах" по аеропорту міста Джизан в Саудівській Аравії. Про це повідомило в суботу Саудівське агентство друку з посиланням на заяву офіційного представника командування аравійської коаліції полковника Турки аль-Малікі, передає УНН.
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"Результатом спроби ворога атакувати (аеропорт міста Джизан) за допомогою БПЛА стали 10 поранених, серед яких цивільні туристи і співробітники аеропорту", - цитує агентство заяву.
Деталі
У четвер також повідомлялося про перехоплення начиненого вибухівкою безпілотника в небі над аеропортом Абхі. Тоді в результаті атаки безпілотника хуситів постраждали чотири людини.
Нагадаємо
У результаті бойових дій між силами єменських сепаратистів в Адені на початку жовтня загинули чотири людини.
Контекст
У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і озброєними формуваннями бунтівників. У найбільш активну фазу воно перейшло з вторгненням в країну в березні 2015 року коаліції на чолі з Саудівською Аравією. Затяжний конфлікт призвів до виникнення найбільшої гуманітарної кризи у світі. За даними ООН, понад 24 млн єменців - приблизно 80% населення країни - потребують гуманітарної допомоги, а число внутрішньо переміщених осіб перевищує 3 млн. Хусити регулярно здійснюють атаки, головними цілями яких залишаються Саудівська Аравія і її інфраструктура, в тому числі нафтова.