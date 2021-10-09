Під час атаки безпілотника хуситів на саудівський аеропорт постраждали 10 осіб

Цитата

"Результатом спроби ворога атакувати (аеропорт міста Джизан) за допомогою БПЛА стали 10 поранених, серед яких цивільні туристи і співробітники аеропорту", - цитує агентство заяву.

Деталі

У четвер також повідомлялося про перехоплення начиненого вибухівкою безпілотника в небі над аеропортом Абхі. Тоді в результаті атаки безпілотника хуситів постраждали чотири людини.

Нагадаємо

У результаті бойових дій між силами єменських сепаратистів в Адені на початку жовтня загинули чотири людини.

Контекст

У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і озброєними формуваннями бунтівників. У найбільш активну фазу воно перейшло з вторгненням в країну в березні 2015 року коаліції на чолі з Саудівською Аравією. Затяжний конфлікт призвів до виникнення найбільшої гуманітарної кризи у світі. За даними ООН, понад 24 млн єменців - приблизно 80% населення країни - потребують гуманітарної допомоги, а число внутрішньо переміщених осіб перевищує 3 млн. Хусити регулярно здійснюють атаки, головними цілями яких залишаються Саудівська Аравія і її інфраструктура, в тому числі нафтова.