У результаті бойових дій між силами єменських сепаратистів в Адені загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У суботу в єменському місті Аден відбулися зіткнення між членами сепаратистської перехідної Південної ради (STC), в результаті яких загинули щонайменше чотири бойовики. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в службі безпеки, передає УНН.
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За словами жителів, опівдні в центральному районі Адена, де знаходиться штаб-квартира уряду і центральний банк, все ще чутно сильну стрілянину.
"Ми просимо мешканців залишатися вдома протягом наступних кількох годин, поки сили безпеки і антитерористичні сили очищають місто від деяких... злочинних елементів", - йдеться в повідомленні підрозділу сил безпеки STC в Твіттер.
У портовому місті виникла напруженість між міжнародно визнаним урядом і STC через контроль над півднем країни.
Прем'єр-міністр підтримуваного Саудівською Аравією уряду повернувся в Аден на минулому тижні з Саудівської Аравії і проживає в президентському палаці разом з іншими міністрами уряду. Президент Ємену знаходиться в Ер-Ріяді.
Доповнення
Південний Ємен був паралізований боротьбою за владу між урядом і підтримуваним Об'єднаними Арабськими Еміратами STC, що призвело в останні місяці до протестів проти широко поширеної бідності і поганої якості державних послуг.
STC є номінальними союзниками коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка бореться з орієнтованим на Іран рухом хуситів, який вигнав уряд зі столиці Сани в кінці 2014 року і тепер контролює більшу частину північного Ємену і основних міських центрів.
Саудівська Аравія виступила посередником в угоді, спрямованої на припинення протистояння між урядом і STC, включаючи формування нового кабінету, в який увійдуть сепаратисти, але запланована передислокація військ ще не відбулася.
Коаліція втрутилася в Ємен в 2015 році проти хуситів, але конфлікт затягнувся, в результаті чого загинули десятки тисяч людей і країна опинилася на межі голоду.