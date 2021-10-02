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В результате боевых действий между силами йеменских сепаратистов в Адене погибли четыре человека

В результате боевых действий между силами йеменских сепаратистов в Адене погибли четыре человека

Киев  •  УНН

 • 35234 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В субботу в йеменском городе Аден произошли столкновения между членами сепаратистского переходного Южного совета (STC), в результате которых погибли по меньшей мере четыре боевика. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в службе безопасности, передает УНН.

Детали

По словам жителей, в полдень в центральном районе Адена, где находится штаб-квартира правительства и центральный банк, все еще слышно сильную стрельбу.

"Мы просим жителей оставаться дома в течение следующих нескольких часов, пока силы безопасности и антитеррористические силы очищают город от некоторых... преступных элементов", - говорится в сообщении подразделения сил безопасности STC в Твиттер.

В портовом городе возникла напряженность между международно признанным правительством и STC из-за контроля над югом страны.

Премьер-министр поддерживаемого Саудовской Аравией правительства вернулся в Аден на прошлой неделе из Саудовской Аравии и проживает в президентском дворце вместе с другими министрами правительства. Президент Йемена находится в Эр-Рияде.

Дополнение

Южный Йемен был парализован борьбой за власть между правительством и поддерживаемым Объединенными Арабскими Эмиратами STC, что привело в последние месяцы к протестам против широко распространенной бедности и плохого качества государственных услуг.

STC являются номинальными союзниками коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая борется с ориентированным на Иран движением хуситов, которое выгнало правительство из столицы Саны в конце 2014 года и теперь контролирует большую часть северного Йемена и основных городских центров.

Саудовская Аравия выступила посредником в сделке, направленной на прекращение противостояния между правительством и STC, включая формирование нового кабинета, в который войдут сепаратисты, но запланированая передислокация войск еще не состоялась.

Коалиция вмешалась в Йемен в 2015 году против хуситов, но конфликт затянулся, в результате чего погибли десятки тысяч людей и страна оказалась на грани голода.

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