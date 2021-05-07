Pfizer подает заявку на полное одобрение в США своей вакцины от COVID-19

КИЕВ. 7 мая. УНН. Компании Pfizer и BioNTech стали первыми, которые обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения полного разрешения на вакцину от COVID-19 для людей в возрасте 16 лет и старше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.