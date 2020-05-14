Петиция с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала необходимое количество голосов

"Просим и призываем Вас осуществить все необходимые действия для ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульской конвенции). Это международное соглашение Совета Европы, которое по состоянию на январь 2020 года подписали уже более 35 стран Европейского союза. Украина стала одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее", - говорится в тексте петиции.

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Так, Зеленского просят выполнить международные обязательства по защите прав человека и принять все возможные меры, а именно:

1. Инициировать решение о необходимости создания законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции;

2. Способствовать разработке законопроекта о ратификации Конвенции в сотрудничестве с общественными организациями, которые занимаются проблемами домашнего насилия;

3. Способствовать проведению цикла просветительских мероприятий для народных депутатов Украины о необходимости использования гендерно чувствительных подходов к законотворческому процессу;

4. Способствовать внесению новосозданного законопроекта в Верховную Раду и принятию его к рассмотрению;

5. Обеспечить максимально прозрачное и независимое голосование по принятию законопроекта.

Так, петиция набрала 25 289 голосов из 25 000 нужных.

Добавим, что Украина еще в 2011 году подписала, но пока не ратифицировала Стамбульскую конвенцию, официальное название которой - Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и домашним насилием. Во всех прежних составах украинского парламента с этого обзора преобладали крайне консервативные и ложные взгляды на содержание этой конвенции.

Напомним, что в правительстве пообещали работать для выполнения норм Стамбульской конвенции.