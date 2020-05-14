Петиція із закликом ратифікувати Стамбульську конвецію набрала необхідну кількість голосів

"Просимо і закликаємо Вас здійснити всі необхідні дії для ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції). Це міжнародна угода Ради Європи, яку станом на січень 2020 року підписали уже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна стала однією із держав-авторок Конвенції та однією з перших підписала її", - йдеться у тексті петиції.

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Так, Зеленського просять виконати міжнародні зобов’язання щодо захисту прав людини та вжити всіх можливих заходів, а саме:

1. Ініціювати рішення про необхідність створення законопроекту про ратифікацію Стамбульської конвенції;

2. Сприяти розробці законопроекту про ратифікацію Конвенції у співпраці з громадськими організаціями, які опікуються проблемами домашнього насильства;

3. Сприяти проведенню циклу просвітницьких заходів для народних депутатів та депутаток України щодо необхідності використання гендерно чутливих підходів до законотворчого процесу;

4. Сприяти внесенню новоствореного законопроекту до Верховної Ради та ухваленню його до розгляду;

5. Забезпечити максимально прозоре та незалежне голосування щодо ухвалення законопроекту.

Так, петиція набрала 25 289 голосів з 25 000 потрібних.

Додамо, що Україна ще 2011 року підписала, але досі не ратифікувала Стамбульську конвенцію, офіційна назва якої — Конвенція Ради Європи про запобігання і боротьбу з насильством проти жінок і домашнім насильством. В усіх дотеперішніх складах українського парламенту з цього огляду переважали вкрай консервативні і хибні погляди на зміст цієї конвенції.

Нагадаємо, що в уряді пообіцяли працювати для виконання норм Стамбульської конвенції.