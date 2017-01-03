Петарда взорвалась в руках мужчины в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В новогоднюю ночь у мужчины в руках взорвалась петарда, в результате чего он получил рваные травмы пальцев. Об этом УНН сообщили медицинские работники.
Инцидент произошел за три часа до Нового года в районе станции метро "Минская".
По словам пострадавшего 27-летнего парня, у него в руках взорвалась петарда.
Его госпитализировали с рваными травмами пальцев правой руки в одну из больниц Киева.
Как сообщал УНН, в Крыму во время новогодних праздников двое детей получили ожоги глаз в результате взрыва петарды.