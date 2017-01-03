Петарда вибухнула в руках чоловіка в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У новорічну ніч в чоловіка в руках вибухнула петарда, внаслідок чого він отримав рвані травми пальців. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався за три години до Нового року в районі станції метро "Мінська".
Зі слів постраждалого 27-річного хлопця, в нього в руках вибухнула петарда.
Його госпіталізували із рваними травмами пальців правої руки в одну з лікарень Києва.
Як повідомляв УНН, у Криму під час новорічних свят двоє дітей отримали опіки очей внаслідок вибуху петарди.