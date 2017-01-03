Петарда вибухнула в руках чоловіка в столиці

Інцидент стався за три години до Нового року в районі станції метро "Мінська".

Зі слів постраждалого 27-річного хлопця, в нього в руках вибухнула петарда.

Його госпіталізували із рваними травмами пальців правої руки в одну з лікарень Києва.

Як повідомляв УНН, у Криму під час новорічних свят двоє дітей отримали опіки очей внаслідок вибуху петарди.