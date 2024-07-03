"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

Стало известно, кто сыграет Орфея, Ванду, Локи, Тора и Одина в сериале "Песочный человек 2". Как пишет УНН, Netflix показал новых героев сериала.

Детали

Как известно из сообщения, в сериале "Песочный человек 2" появятся новые герои.

Руайри О'Коннор сыграет Орфея.

Индия Мур появится в роли Ванды.

Героиню Нуал сыграет Энн Скели.

Дуглас Бут будет играть Клуракана.

Роль Локи досталась Фредди Фоксу.

Тора сыграет Лоуренс О'Фуорейн.

Клайв Рассел сыграет Одина.

Джек Глисон будет играть Пака.

Стив Куган станет голосом для Барнабаса.

Дополнительно

Песочный человек (The Sandman) - британский фэнтезийный телесериал 2022 года, основанный на одноимённых комиксах 1989-1996 годов авторства Нила Геймана и опубликованных компанией DC Comics. Главный персонаж "Песочного человека" - Сон, также известный как Морфей, который является одним из семи Безграничных, в которые также входят Смерть, Склонность, Опустошение, Снага, Судьба, Страдание.

Напомним

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