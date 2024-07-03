"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев
Киев • УНН
Netflix объявил новых актеров второго сезона "Песочного человека", среди которых Орфей, Ванда, Локи, Тор, Один и другие
Стало известно, кто сыграет Орфея, Ванду, Локи, Тора и Одина в сериале "Песочный человек 2". Как пишет УНН, Netflix показал новых героев сериала.
Детали
Как известно из сообщения, в сериале "Песочный человек 2" появятся новые герои.
- Руайри О'Коннор сыграет Орфея.
- Индия Мур появится в роли Ванды.
- Героиню Нуал сыграет Энн Скели.
- Дуглас Бут будет играть Клуракана.
- Роль Локи досталась Фредди Фоксу.
- Тора сыграет Лоуренс О'Фуорейн.
- Клайв Рассел сыграет Одина.
- Джек Глисон будет играть Пака.
- Стив Куган станет голосом для Барнабаса.
Дополнительно
Песочный человек (The Sandman) - британский фэнтезийный телесериал 2022 года, основанный на одноимённых комиксах 1989-1996 годов авторства Нила Геймана и опубликованных компанией DC Comics. Главный персонаж "Песочного человека" - Сон, также известный как Морфей, который является одним из семи Безграничных, в которые также входят Смерть, Склонность, Опустошение, Снага, Судьба, Страдание.
Напомним
Кинематографическая вселенная Marvel вот-вот выйдет на совершенно другой уровень, объединив героев франшизы Люди Икс и киновселенную Marvel. Ожидается, что в конце этого месяца выйдут Дэдпул и Росомаха, и, согласно данным Marvel Studios, - это ключ к тому, что будет дальше.
Вышел тизер-трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха": герои объединят усилия чтобы попытаться спасти вселенную Marvel12 февраля 2024, 09:55 • 29205 просмотров