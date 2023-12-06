Первое заседание Совета международного реестра убытков, нанесенных рф Украине, состоится в декабре в Гааге
Киев • УНН
В декабре в Гааге состоится первое заседание Совета международного реестра убытков Украины из-за войны рф, о чем объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В декабре в Гааге пройдет первое заседание Совета международного реестра убытков, нанесенных Украине из-за российской войны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что совместно с чиновниками, представителями офиса Президента, НБУ, дипломатами состоялось совещание по конфискации активов рф за рубежом.
Обсудили также внедрение международно-правовых механизмов возмещения вреда, причиненного Украине.
Заслушали информацию Минюста о запуске международного реестра убытков, созданного в мае в рамках Совета Европы. Первое заседание Совета реестра убытков состоится в декабре в Гааге
Премьер указал на то, что уже в этом месяце Еврокомиссия планирует представить план использования замороженных суверенных активов россии для поддержки Украины.
Также в Конгрессе Соединенных Штатов зарегистрировали законопроект о конфискации активов подсанкционных российских олигархов в пользу восстановления Украины.
Продолжаем также активную работу над компенсационным фондом, являющимся частью международного компенсационного механизма. Под конфискацию должны попасть как активы российских олигархов, так и суверенные активы россии. Агрессор должен понести полную ответственность за содеянное. И конфискация активов-это первый шаг
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Напомним
В феврале правительство Нидерландов приняло решение о создании международного реестра убытков. Это международная организация, которая будет заниматься вопросами относительно возмещения россией убытков, причиненных Украине в результате военной агрессии.
Прямые убытки от российской агрессии составляют примерно 750 млрд долларов, а вместе с косвенными убытками сумма будет достигать одного триллиона долларов.
Первое заседание Совета международного реестра убытков, нанесенных рф Украине, состоится в декабре в Гааге
В декабре в Гааге состоится первое заседание Совета международного реестра убытков Украины из-за войны рф, о чем объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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